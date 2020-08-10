تفاصيل وفاة الإعلامية رانيا أبوزيد المذيعة فى ماسبيرو

توفيت الإعلامية رانيا أبوزيد، المذيعة بإذاعة الأغاني بماسبيرو، مساء أمس الأحد، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، ولم يتم تحديد أي تفاصيل تخص تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.يأتي ذلك بعد أن كانت ظهرت عليها أمس الأحد أعراض الأرهاق ما جعلها تعتذر عن حضور الشيفت الخاص بها بالمحطة فيث اتصال هاتفي بزملائها، ليفاجئ الجميع بخبر وفاتها.يذكر أن الإعلامية رانيا أبوزيد هي الشقيقة الصغرى للمذيعة الراحلة سميحة أبوزيد التي وافتها المنية قبل أعوام، نتيجة إصابتها بمرض السرطان وكانت واحدة من أفضل مذيعات قناة الفضائية المصرية.