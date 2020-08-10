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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سعد لمجرد يتخطى حاجز الـ30 مليون مشاهدة بـ«عدى الكلام»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:11 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
منة سالم
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حققت أغنية "عدى الكلام" للنجم سعد لمجرد، أكثر من 30 مليون مشاهدة اليوم الإثنين، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"عدى الكلام" هي الأغنية الأولى باللغة المصرية لسعد لمجرد، وقام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسي من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.

يشار إلى أن الفنان سعد لمجرد أجل طرح الأغنية لعدة أيام بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على موقع "إنستجرام": "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".

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