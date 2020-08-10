مقتل 11 فردًا من أسرة واحدة فى فيضانات بنما

أعلنت سلطات الحماية المدنية في بنما مقتل 11 فردًا من عائلة واحدة بسبب الفيضانات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضافت السلطات أن مياه نهر بيجوكو فاضت بعد هطول أمطار غزيرة وجرفت منزل العائلة في بلدة كالوفيبورا الساحلية.وكان من بين الضحايا تسعة قاصرين ضربهم الفيضان بشكل مفاجئ أثناء نومهم، واستمرت السلطات في البحث عن المزيد من الأشخاص حيث كانت هناك تقارير أولية تشير إلى فقدان 13 شخصًا.