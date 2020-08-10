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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«أتومبيل حلاوة».. دويتو يجمع حميد الشاعرى ومصطفى شوقى (صورة)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:36 ص
حميد الشاعرى ومصطفى
حميد الشاعرى ومصطفى شوقى
احمد عارف
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كشف الملحن عصام كاريكا عن أغنية جديدة ستطرح خلال الفترة المقبلة عبارة عن ديو غنائي يجمع بين الفنان الكبير حميد الشاعري والمطرب مصطفى شوقي من كلمات محمد هلال وتوزيع توما وهندسة صوتية لأحمد جودة وأطلق على اسم الأغنية "أتومبيل الحلاوة".


وأعلن ذلك الملحن عصام كاريكا منذ قليل علي صفحته الشخصية بموقع فيس بوك من خلال نشره لصورة من داخل الاستوديو تجمع فريق عمل الأغنية"حميد الشاعري وهلال وكاريكا ومصطفى شوقي وأحمد جودة".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شوقي كانت أغنية "ضارب عليوي" وأثارت جدلا كبيرا حول الكليب الذي أخرجه نصر محروس بسبب الراقصة المشاركة فيه.
حميد الشاعرى ومصطفى شوقى
حميد الشاعرى ومصطفى شوقى

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