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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض مالى بارز يتهم فرنسا بالتدخل فى شئون بلاده

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:02 ص
الإمام محمود ديكو
الإمام محمود ديكو
وكالات
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اتهم الزعيم المعارض البارز في مالي الإمام محمود ديكو فرنسا بالقيام بتحرك في الأروقة لحماية رئيس وزراء مستعمرتها السابقة الغارقة في أزمة سياسية منذ أشهر.

وسأل الإمام ديكو الذي يتمتع بشعبية واسعة، خلال مؤتمر صحفي في باماكو، "لماذا تتدخل فرنسا في اختيار رئيس وزراء مالي".

وأشار الى أن رئيس الوزراء بوبو سيسي، الذي سبق أن طالبه ديكو بالاستقالة خلال مواجهة بينهما أواخر الشهر الماضي، لا يتمتع بالشرعية في المجتمع المالي، إلا أن سيسي بقي ثابتًا في موقعه مع تعمّق المأزق السياسي.

ووجه ديكو الاتهام الى فرنسا بأنها "هي من تقف وراء آي بي كاي في هذه القرارات"، مستخدما الاسم المختصر الذي يُعرف به الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في مالي.

وأضاف: "أنا لست عدوًا لفرنسا، ولكن على فرنسا أن تحترمنا".

ولم يقدم ديكو، الذي يعد زعيم حركة 5 يونيو المعارضة، أي دليل على اتهامه لفرنسا بالتدخل.

ويواجه الرئيس كيتا موقفا متشددًا من حركة 5 يونيو التي تطالب باستقالته.

كما أن التحالف بين قوى المعارضة يعمل على تأجيج الغضب الشعبي في ظل الاقتصاد المتردي في البلاد والفساد الحكومي والنزاع العسكري المستمر منذ ثماني سنوات مع الإرهابيين.

والشهر الماضي لقي 11 شخصًا مصرعهم على مدى ثلاثة أيام من الإضرابات والتظاهرات المناهضة لكيتا، في أسوأ نزاع سياسي تشهده مالي منذ سنوات.

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