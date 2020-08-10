احتفالات بنصر غير رسمى واحتجاجات للمعارضة البيلاروسية

أقام أنصار مرشحة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا احتفالات بالنصر في إنتخابات مينسك في وقت مبكر، اليوم الاثنين، على الرغم من ما قالته السلطات في وقت سابق إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على وشك الفوز بولاية سادسة.وفي الوقت الذي اندلعت فيه الاحتجاجات العنيفة في العاصمة وفي مدن أخرى شارك فيها عشرات الآلاف، دعت تيخانوفسكايا إلى السلام وطلبت من قوات الأمن الامتناع عن استخدام العنف.وقالت، وفقا لأفراد حملتها: "أود أن أذكر الشرطة والجيش بأنهم جزء من شعبنا".وأضافت تيخانوفسكايا: "أعلم أن شعب بيلاروس سوف يستيقظ غدا في بلد جديد" ولم تعلن لجنة الانتخابات النتائج الرسمية بعد.