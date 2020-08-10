رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الموريتانية تستدعى أفرادًا من عائلة الرئيس السابق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:14 ص
محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز
وكالات
طباعة
استدعت الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أفرادًا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للتحقيق معهم حول شبهات فساد.

وأوضحت مصادر مطلعة أن ابنة الرئيس السابق وزوجها استدعيا مساء الأحد إلى مديرية شرطة الجرائم المالية للاستجواب.

وورد ذكر ابنة الرئيس السابق أسماء بنت محمد ولد عبد العزيز، وزوجها محمد ولد إمصبوع، في إطار التحقيق في شبهات فساد كشفها تقرير لجنة برلمانية.

وكانت الشرطة قد استجوبت رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين، وعددًا من الوزراء السابقين.

كما تمت إقالة ثلاثة وزراء من الحكومة للسماح للشرطة باستجوابهم في قضايا فساد تتعلق بهدر موارد مالية للدولة من صفقات في قطاعات الطاقة والطرق والمعادن وبيع عقارات الدولة.

وفي شهر يوليو 2020، استدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها والإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين".

موضوعات متعلقة

مدرسة تجبر الطالبات على ارتداء الحجاب.. وولي أمر: «مش هيحصل»

فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

محمد الباز يكشف كواليس «خارطة طريق السيسي» لإنقاذ لبنان

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

ارتفاع جديد.. الصحة: 17 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة»: حصيلة كورونا في العيد ستظهر بعد أسبوع

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

منوعات

لاعبة التنس جوف تدعم الاحتجاجات ضد الظلم العرقى

الاتحاد الأوروبى يسمح باستثناءات جديدة فى دورى أبطال أوروبا

عامل منجم تنزاني يصبح مليونيرًا بعد عثوره على حجر ثمين نادر

تعرف على موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«المرأة المصرية والأفريقية» تعقد اجتماعًا للجان «الإعلام والثقافة وذوى القدرات»

حوار مع وزير التعليم بالأعلى للثقافة.. غدًا

أضرار كبيرة في فيلا ليندا سرسق جراء انفجار بيروت (صور)

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة