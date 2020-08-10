الشرطة الموريتانية تستدعى أفرادًا من عائلة الرئيس السابق

استدعت الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية أفرادًا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للتحقيق معهم حول شبهات فساد.وأوضحت مصادر مطلعة أن ابنة الرئيس السابق وزوجها استدعيا مساء الأحد إلى مديرية شرطة الجرائم المالية للاستجواب.وورد ذكر ابنة الرئيس السابق أسماء بنت محمد ولد عبد العزيز، وزوجها محمد ولد إمصبوع، في إطار التحقيق في شبهات فساد كشفها تقرير لجنة برلمانية.وكانت الشرطة قد استجوبت رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين، وعددًا من الوزراء السابقين.كما تمت إقالة ثلاثة وزراء من الحكومة للسماح للشرطة باستجوابهم في قضايا فساد تتعلق بهدر موارد مالية للدولة من صفقات في قطاعات الطاقة والطرق والمعادن وبيع عقارات الدولة.وفي شهر يوليو 2020، استدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها والإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين".