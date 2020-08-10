مادورو يمدد حالة الطوارئ فى فنزويلا

وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، على مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في بلاده على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد لمدة 30 يومًا.وأكد مادورو، خلال مراسم تم بثها على الهواء، أن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 13 مارس الماضي يتيح للحكومة اتخاذ حزمة التدابير والخطوات اللازمة لمحاربة تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".وتنتقل فنزويلا، اعتبارا من اليوم، إلى نظام "7+7" لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء، وهو يقضي بتخفيف القيود على مدى سبعة أيام بالتناوب في مناطق محددة فقط وعلى مستوى البلاد.وسجلت في فنزويلا حتى اليوم، حسب بيانات وزارة الصحة، 24166 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 208 حالات وفاة و12960 حالة شفاء.