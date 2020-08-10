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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متظاهرون يطالبون رئيس وزراء كندا بدعم الشعب اللبنانى

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:54 ص
متظاهرون كنديون
متظاهرون كنديون
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طالب متظاهرون كنديون من أصول لبنانية، رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، بدعم الشعب اللبناني.

ودعا المتظاهرون في مدينة مونتريال الناس إلى التجمع أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال للمطالبة بإنقاذ لبنان.

كما نظم آخرون مظاهرة أمام مقر البرلمان الفدرالي في العاصمة أوتاوا، بجانب تنظيم وقفة تضامن وسط مدينة مسيساجا بمقاطعة أونتاريو ذات الأغلبية العربية.

كان مئات الكنديين اللبنانيين قد احتشدوا في ساحة ناثان فيليبس وسط مدينة تورونتو أمس السبت، في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ضحايا انفجار بيروت الذي خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وحمل المئات في الوقفة الاحتجاجية الأعلام اللبنانية، وأضاؤوا الشموع تكريما لضحايا الانفجار، كما تم عزف النشيد الوطني الكندي واللبناني خلال الوقفة.

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