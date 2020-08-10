بولسونارو يتّهم محطة تلفزيونية بـ«الجبن» لتحميلها إياه مسؤولية وفيات كورونا

وجّه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، انتقادات حادة لشبكة التلفزيون الأكثر شعبية في البلاد على خلفية تحميلها إياه مسؤولية كبيرة عن وفاة أكثر من مئة ألف شخص بكوفيد-19، متّهما إياها بـ"الجبن".واتّهم بولسونارو محطة "تي في جلوبو" بالتعاطي مع خبر بلوغ حصيلة الوفيات مئة ألف وكأنه "نهائي كأس العالم"، واشار الي أن المحطة "جبانة ولا تحترم الموتى".وليل السبت الماضي، بعيد الإعلان رسميا عن تخطي حصيلة وفيات كوفيد-19 في البرازيل عتبة مئة ألف، افتتحت محطة "تي في جلوبو" نشرتها الإخبارية بمقدّمة مطوّلة وجّهت فيها انتقادات حادة لطريقة إدارة بولسونارو للأزمة الصحية.وأشار مقّدما النشرة إلى مادة في الدستور البرازيلي تنص على أن "الصحة من حق الجميع ومن واجب الحكومة الوطنية".وتساءلا "هل قام رئيس الجمهورية بواجبه؟".والأحد صرح بولسونارو أن "التضليل الإعلامي أكثر فتكا من الفيروس"، واعتبر أن "تي في جلوبو" تستخدم كوفيد-19 لغايات سياسية من شأنها أن تؤدي بدورها إلى وفيات.ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا قلّل الرئيس البرازيلي من خطورته واعتبره "إنفلونزا خفيفة" مشككا في دواعي أوامر الإغلاق التي اتّخذها حكام ولايات برازيلية عدة، ومشددا على أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوات يمكن أن تكون "أكثر فتكا من الفيروس".يشار الي أن الرئيس البرازيلي بولسونارو (65 عاما) نفسه أصيب بفيروس بكوفيد-19 الشهر الماضي.