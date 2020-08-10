الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، فيما يكون الطقس معتدل نهارًا ولطيف ليلًا على السواحل الشمالية.بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل ليلًا، وتكون هناك رياح معتدلة على كافة أنحاء البلاد.ويكون هناك أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.. وأمطار خفيفة (20 %تقريبا) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 25الإسكندرية 31 25وادي النطرون 35 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمنهور 34 24بلطيم 31 26مطروح 29 23السلوم 32 23سيوة 36 24بورسعيد 30 26دمياط 30 26الزقازيق 35 25المنصورة 34 25الإسماعيلية 36 23السويس 36 24العريش 32 23رفح 31 22راس سدر 37 26نخل 37 20نويبع 36 28طابا 36 28كاترين 30 20الطور 35 28شرم الشيخ 39 30الغردقة 39 30مرسى علم 38 29الفيوم 37 25بني سويف 37 25المنيا 40 24أسيوط 41 24سوهاج 42 25قنا 43 26الأقصر 43 28أسوان 43 28إدفو 42 27أبوسمبل 40 27الوادي الجديد 44 30شلاتين 38 28أبورماد 37 29حلايب 35 30راس حدربة 35 30