رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:56 ص
طقس مائل للحرارة
طقس مائل للحرارة
الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، فيما يكون الطقس معتدل نهارًا ولطيف ليلًا على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومعتدل ليلًا، وتكون هناك رياح معتدلة على كافة أنحاء البلاد.

ويكون هناك أمطار خفيفة (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.. وأمطار خفيفة (20 %تقريبا) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادي النطرون 35 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 26
مطروح 29 23
السلوم 32 23
سيوة 36 24
بورسعيد 30 26
دمياط 30 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 32 23
رفح 31 22
راس سدر 37 26
نخل 37 20
نويبع 36 28
طابا 36 28
كاترين 30 20
الطور 35 28
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 40 24
أسيوط 41 24
سوهاج 42 25
قنا 43 26
الأقصر 43 28
أسوان 43 28
إدفو 42 27
أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 44 30
شلاتين 38 28
أبورماد 37 29
حلايب 35 30
راس حدربة 35 30

موضوعات متعلقة

فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

«لجنة كورونا» تكشف موعد الموجة الثانية للفيروس

مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021

«الصحة»: حصيلة كورونا في العيد ستظهر بعد أسبوع

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

منوعات

لاعبة التنس جوف تدعم الاحتجاجات ضد الظلم العرقى

الاتحاد الأوروبى يسمح باستثناءات جديدة فى دورى أبطال أوروبا

عامل منجم تنزاني يصبح مليونيرًا بعد عثوره على حجر ثمين نادر

تعرف على موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«المرأة المصرية والأفريقية» تعقد اجتماعًا للجان «الإعلام والثقافة وذوى القدرات»

حوار مع وزير التعليم بالأعلى للثقافة.. غدًا

أضرار كبيرة في فيلا ليندا سرسق جراء انفجار بيروت (صور)

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة