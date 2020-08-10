شومر: ترامب لا يريد منع روسيا من التدخل فى الإنتخابات

اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الرئيس دونالد ترامب بإعاقة الجهود الرامية للحيلولة دون "محاولات روسية" مزعومة للتدخل في انتخابات الرئاسة القادمة.وذكر شومر في حوار مع شبكة "أي بي سي" الإخبارية أن المزاعم عن محاولات روسيا للتدخل في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر القادمة "صحيحة على الإطلاق"، مستشهدا بـ"معلومات وبيانات عامة".وقال السيناتور عن نيويورك إن الديمقراطيين يسعون إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق روسيا قبل أن تتمكن من إحراز نجاح في "مساعيها" المزعومة هذه، محملا الرئيس الجمهوري المسؤولية عن إعاقة أي مبادرات تشريعية مشتركة بين الحزبين في الكونغرس ترمي إلى فرض عقوبات على موسكو بهذا الصدد.وتابع شومر متسائلا: "لماذا لا يريد ترامب منع روسيا من التدخل في هذه الانتخابات؟ يجب عليكم طرح هذا السؤال، وهذا مصدر ديمقراطيتنا".وأعرب شومر عن موافقته على نشر تفاصيل الإفادة السرية التي قدمها إلى الكونجرس الجمعة الماضية مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس، ويليام إيفانينا، حيث اتهم روسيا والصين وإيران بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية.في الوقت نفسه، شدد رئيس الأقلية الجمهورية على ضرورة عدم الكشف عن مصادر المعطيات الاستخباراتية التي تستند إليها الإفادة المذكورة.وحمل إيفانينا في إفادته روسيا، دون تقديم أي أدلة على مزاعمه، المسؤولية عن إطلاق حملة لتشويه سمعة منافس ترامب المتوقع في الانتخابات، نائب الرئيس السابق جو بايدن، وتعزيز مواقع الرئيس الحالي قبيل الانتخابات.وأتهم مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى السلطات الروسية مرارا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لكن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر ونشرت نتائجه عام 2019 لم تكشف عن أي أدلة تثبت مزاعم وجود تواطؤ بين موسكو وحملة ترامب الانتخابية.ورفضت موسكو مرارا هذه المزاعم، مشيرة إلى عدم تقديم الجانب الأمريكي أي أدلة عليها.