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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محافظ بيروت: توجد جثث كثيرة لضحايا انفجار المرفأ لا تزال مجهولة الهوية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:20 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
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قال محافظ بيروت مروان عبود، خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون "الجديد" اللبناني، إن جثثا كثيرة لضحايا انفجار المرفأ لا تزال مجهولة الهوية ومعظمها لسائقي شاحنات وعمال أجانب.

وصرح مروان عبود بأن عمليات البحث ما تزال مستمرة من دون توقف، مضيفا أنه حتى الآن ما يزال هناك 7 مفقودين.

وأفاد محافظ بيروت بأنه قد تم العثور على جثتين اليوم، لكن لم يتم تحديد هوّية صاحبيها حتى الآن.

وأشار عبود إلى وجود مفقودين غير مصرح عنهم، موضحا أن ذلك يصعب عملية البحث.

وأكد المحافظ وجود صعوبة في إحصاء المنازل ومعرفة أيها يحتاج إلى هدم، مبينا أنه أصدر اليوم قرارات بمنع المرور في بعض الشوارع ومنع الإقتراب من بعض العقارات.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها وسقط ما لا يقل عن 158 شخصا قتلى فيما أصيب أكثر من 6 آلاف شخص جراء الانفجار.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.

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