الرئيس الفرنسى: استخدام كل الوسائل لكشف ملابسات هجوم النيجر

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الجبان الذي استهدف مجموعة من موظفي منظمة إنسانية في النيجر، مؤكدًا أن كل الوسائل ستستخدم لكشف ملابسات هذا الاعتداء الذي أوقع ثمانية قتلى بينهم ستة فرنسيين، وفق السلطات النيجرية.وأكد «ماكرون»، الذي أجرى محادثات مع نظيره النيجري محمد يوسفو، على ثبات التصميم على مواصلة النضال المشترك ضد الجماعات الإرهابية في الساحل، وفق بيان للإليزيه أورد أن جلسة لمجلس الدفاع ستعقد صباح الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.