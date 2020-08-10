اشتباكات فى بيلاروس قبيل إعلان فوز «لوكاشينكو»

شنت الشرطة البيلاروسية حملة قمع عنيفة في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في المدن الكبرى، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو يستعد لاعلان فوزه بالرئاسة للولاية السادسة على التوالي بعد اكتساح في الانتخابات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة مينسك ونشب اشتباك بين عدد من رجال الشرطة والمتظاهرين، قبل أن يتدخل حشد من المدنيين ويضربون الشرطة.وقاد "لوكاشينكو" البالغ من العمر 65 عامًا بيلاروس لمدة ربع قرن، ولم يظهر أي تسامح مع المعارضة.ورفضت أقوى منافسيه في الانتخابات، سفيتلانا تيخانوفسكايا، في وقت متأخر من يوم الأحد الاعتراف بالهزيمة حيث قالت السلطات إن لوكاشينكو حصل على ما يبدو على أكثر من ثلاث أرباع الأصوات.وقالت آنا كراسولينا المتحدثة باسم تيخانوفسكايا: "لا يمكن أن يكون هناك اعتراف بنتيجة الانتخابات".وأظهرت استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية فوز لوكاشينكو بحوالي 80 بالمئة من الأصوات.