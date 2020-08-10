رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«جمعة»: الدور الاجتماعى والتنموى لـ«الأوقاف» لم ولن يتوقف

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:44 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تقوم بدور اجتماعي وتنموي كبير وبالغ الأهمية، مؤكدًا أن دورها لم يقتصر على الجانب الدعوي فقط.

وأكد "جمعة"، خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بالقاهرة قسم التاريخ والحضارة جامعة الأزهر، أن وزارة الأوقاف المصرية أنجزت أطلس الوقف في سنتين، وهو أكبر أطلس وقفي في العالم، يحتوي على بيانات الوقف وملف أرشيفي، وقد خرج في 92 مجلدًا.

وقال وزير الأوقاف، خلال مناقشة الرسالة بعنوان "الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية" في الفترة من ( 1372 هـ: 1392هـ = 1952م: 1971م )، للباحث محمد محمود حامد سالم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الرسالة تتعلق بجانب من جوانب الأوقاف مما يجعل لها واقعًا خاصًا في النفس، موضحًا أنه قلّما نجد خطأ واحدًا للسابقين من المحققين، وهذا دليل على إتقانهم للعمل وحرصهم على العلم، ولكن مما عمت به البلوى الخطأ واللحن.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلا بالبراعة في اللغة العربية وعلومها، كما أشاد بكلية اللغة العربية وقسم التاريخ والحضارة، مؤكدا أنها كلية عريقة شامخة علمًا وتاريخًا.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

منوعات

لاعبة التنس جوف تدعم الاحتجاجات ضد الظلم العرقى

الاتحاد الأوروبى يسمح باستثناءات جديدة فى دورى أبطال أوروبا

عامل منجم تنزاني يصبح مليونيرًا بعد عثوره على حجر ثمين نادر

تعرف على موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«المرأة المصرية والأفريقية» تعقد اجتماعًا للجان «الإعلام والثقافة وذوى القدرات»

حوار مع وزير التعليم بالأعلى للثقافة.. غدًا

أضرار كبيرة في فيلا ليندا سرسق جراء انفجار بيروت (صور)

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة