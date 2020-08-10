«جمعة»: الدور الاجتماعى والتنموى لـ«الأوقاف» لم ولن يتوقف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تقوم بدور اجتماعي وتنموي كبير وبالغ الأهمية، مؤكدًا أن دورها لم يقتصر على الجانب الدعوي فقط.وأكد "جمعة"، خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بالقاهرة قسم التاريخ والحضارة جامعة الأزهر، أن وزارة الأوقاف المصرية أنجزت أطلس الوقف في سنتين، وهو أكبر أطلس وقفي في العالم، يحتوي على بيانات الوقف وملف أرشيفي، وقد خرج في 92 مجلدًا.وقال وزير الأوقاف، خلال مناقشة الرسالة بعنوان "الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية" في الفترة من ( 1372 هـ: 1392هـ = 1952م: 1971م )، للباحث محمد محمود حامد سالم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الرسالة تتعلق بجانب من جوانب الأوقاف مما يجعل لها واقعًا خاصًا في النفس، موضحًا أنه قلّما نجد خطأ واحدًا للسابقين من المحققين، وهذا دليل على إتقانهم للعمل وحرصهم على العلم، ولكن مما عمت به البلوى الخطأ واللحن.وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة إلا بالبراعة في اللغة العربية وعلومها، كما أشاد بكلية اللغة العربية وقسم التاريخ والحضارة، مؤكدا أنها كلية عريقة شامخة علمًا وتاريخًا.