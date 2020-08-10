لاعبة التنس جوف تدعم الاحتجاجات ضد الظلم العرقى

قالت لاعبة التنس الأمريكية الواعدة كوكو جوف إنها أخيرًا وجدت الكلمات المناسبة للحديث عن الظلم الاجتماعي والعرقي عقب موجة احتجاجات تحت شعار حياة السود مهمة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت جوف (16 عاما) في مؤتمر صحفي افتراضي: "اتحدث بدون تحضير وبتوتر ولكن الرسالة تصل عندما تكون نابعة من القلب".وتابعت: "اعتقد بوضوح أن جورج فلويد فتح عيون الكثير من الناس لكنني أشعر بهذه القضية منذ كنت طفلة".وأضافت: "يمكنني أخيرًا انتقاء الكلمات المناسبة لأن الحديث عن هذا الموضوع يتطلب معرفة جوانب القضية".واستكملت:"اشعر بارتياح لأن جدتي (التي كانت أول طالبة سوداء بمدرستها الثانوية في فلوريدا عام 1961) علمتني الكثير خلال السنوات الماضية واستفدت الكثير من قصصها".وتستعد "جوف" التي حققت شهرة بعد الفوز على قدوتها فينوس وليامز في بطولة ويمبلدون العام الماضي، للعودة للمنافسات لأول مرة منذ توقف الموسم بسبب فيروس كورونا بالمشاركة في بطولة المصنفات الأوليات بولاية كنتاكي اليوم الإثنين.وستخوض المنافسات مع فينوس وسيرينا وليامز وسلون ستيفنز وفيكتوريا أزارينكا.وتابعت: "اشتقت للعب بالتأكيد لكن اعتقد أن العطلة كانت جيدة بالنسبة لي واعتبر نفسي في مرحلة تطور. أعمل على تحسين بعض الأمور والآن أنا متحمسة للعودة للملاعب".