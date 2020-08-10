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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكويت: قرار حظر الطيران مع 31 دولة محل تقييم كل 10 أيام

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:43 ص
طيران الكويت
طيران الكويت
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أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية المهندس يوسف الفوزان، أن قرار السلطات الصحية بإيقاف السفر من وإلى 31 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا تتم إعادة تقييمه كل 10 أيام وفقًا للوضع الصحي.

وقال الفوزان - في تصريح صحفي - إن قرار المنع محل تقييم لدراسة عودة القادمين من هذه الدول، مشددًا على أن القرار ليس مقصودًا به دولة معينة؛ حيث إن القادمين للكويت من الدول المحظورة يمكنهم السفر لأي دولة أخرى والمكوث بها 14 يومًا.

ولفت إلى أن الكويتيين مسموحًا لهم بالدخول إلى الكويت في أي وقت حتى لو كانوا في الـ31 دولة المحظور السفر منها وإليها، بشرط إحضار شهادة "PCR"، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من 72 ساعة.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت في أول أغسطس الجاري حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناءً على تعليمات السلطات الصحية الكويتية؛ لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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