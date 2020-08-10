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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:56 ص
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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اشتهر الطالب أحمد مبروك، ابن مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، والحاصل على مجموع 99% في نتيجة الثانوية العامة، والذي لقي مصرعه في حادث مروري أول أمس السبت، بمساعدة الفقراء واليتامي بشكل خاص، حيث قد ساعد في زواج إحدى العرائس اليتيمات أثناء أداء امتحاناته الأخيرة.

وتميز الطالب أحمد - رحمه الله- بشخصيته المرحة وعلاقاته المتميزة بمعلميه وزملاءه وأهالي مدينته الرياض، كما اشتهر بحسن الأخلاق والاجتهاد والتفوق.

وكان "خالد" من الطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا حيث شارك في العديد من المسابقات وتم تكريمه عدة مرات بمدرسته وبمديرية التربية والتعليم، أخرها بكلية الطب العسكري لمشاركته في ندوة هناك، كما شارك في الرحلات العلمية لكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الأسنان وكلية الثروة السمكية،ك ما مثل مدرسته في الدورات الرياضية.

وقدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة الطالب، حيث هاتف والده "خالد مبروك"، معبرًا عن حزنه الشديد لفقيده، مقدمًا أحر التعازي وخالص المواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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