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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى: مقتل 10 حوثيين فى جبهة قانية واندلاع مواجهات بمحافظة البيضاء

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:39 ص
جريدة الدستور
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أعلن الجيش الوطني اليمني، مقتل عدد من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإصابة وأسر عدد آخر في مواجهات مع قواته والمقاومة الشعبية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت مصادر يمنية ميدانية لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المواجهات اندلعت عقب هجوم لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية بالمحافظة، مؤكدةً أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت الهجوم وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة؛ حيث قتل أكثر من عشرة، وأُسر 13 من الميليشا الإرهابية.

وفي منطقة «قيفة» بمديرية القريشية اندلعت معارك بين المقاومة الوطنية وميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، سقط فيها قتلى وجرحى، في حين ما تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

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