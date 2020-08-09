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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيل جيتس: اختبارات كورونا بأمريكا تنطوى على مشكلات مثيرة للدهشة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:56 م
بيل جيتس
بيل جيتس
وكالات
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قال الملياردير بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الخيرية، اليوم الأحد، إنه مما "يثير الذهول" إن الحكومة الأمريكية لم تقم بتحسين اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19، وهى الإختبارات التي وصفها بأنها بطيئة وتفتقر إلى الوصول والاتاحة للأفراد على نحو منصف.

وأضاف جيتس، في مقابلة خلال أحد البرامج على شبكة " سى إن إن " الإخبارية "يقول إنك تدفع مليارات الدولارات بهذه الصورة الجائرة للغاية للحصول على واحدة من أدنى نتائج الاختبارات التي لا قيمة لها بالمقارنة بأى بلد من بلدان العالم ".

وذكر أنه "لا يوجد في أى بلد آخر مثل هذا الجنون الخاص بالاختبارات ".

وأشار جيتس إلى الطوابير الطويلة من الأشخاص التى تقف أمام معامل التحليل والاختبارات التجارية التى تتأخر في تسليم النتائج مما يعنى " أنك تدفع نفس القيمة مقابل نتيجة تحليل متأخرة حيث لاتتسلم النتائج في التوقيت المناسب ".

وأوضح أن " الأشخاص الأثرياء للغاية هم الذين يستطيعون إجراء الاختبارات الالتفافية سريعة النتائج " مشيرا إلى أنه " أمر مثير للدهشة أنك لا تستطيع دفع الحكومة إلى تحسين الاختبارات لأنهم يريدون فقط أن يقولوا كم هو رائع هذا.. "

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه قوله إن الفشل فى مسألة اختبارات فيروس كورونا يرجع إلى مجموعة متنوعة من الخطوات الخاطئة المبكرة التى اتخذتها الولايات المتحدة بالإضافة إلى تسييس مسألة الاختبارات.

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