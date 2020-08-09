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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

كاتب صحفى: مصر لن تتوانى لحظة عن مساعدة لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:53 م
محمد عز الدين
محمد عز الدين
الشيماء زيدان
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ناقش الكاتب الصحفي محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير "الأهرام"، تطورات الأزمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقال "عز الدين"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن لبنان يحتاج إلى إرادة سياسية لإحداث إصلاحات حقيقية فيه، ولن يتسنى ذلك إلا بتغيير الحكومة الحالية وتبدليها بحكومة وطنية تنهض بلبنان من كبوته.

وأشار نائب رئيس تحرير "الأهرام"، إلى أن بيان الرئاسة اللبنانية جاء موافقًا لمطالب وتطلعات الشعب، مشددًا: "الأزمة اللبنانية ستطول، ونخشى أن تدخل الدولة في نفق الفوضى".

وأكد أن مصر تصدرت قائمة الدول الداعمة للشعب اللبناني بعد انفجار بيروت، حيث إن مصر تعتبر الشعب اللبناني شقيقًا لها، ولن تتوانى لحظة عن تقديم أي مساعدات لهم.

وأكمل: "مطلوب تكليف من الرئيس اللبناني حكومة تسيير أعمال"، مؤكدًا أن رحيل الحكومة اللبنانية الحالية ضروري لتهدئة الشارع اللبناني الغاضب عليها.

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