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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

مواطنو «فاو بحرى» يشكون سوء 5 خدمات لمحافظ قنا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:51 م
محافظ قنا
محافظ قنا
رشا نصر
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وردت إلى قسم "أبواب الخير" بـ"الدستور" استغاثة المواطنين بقرية فاو بحرى مركز دشنا على لسان الزميل يسرى أبوالقاسم وأحد مواطنى القرية، الذي أوضح ما تعانيه القرية من نقص فى الخدمات ومنها:

1ـ مستشفى "التكامل" الصحى الكائن بمدخل القرية على الطريق السريع، والحقيقة أنه بلا تكامل وبلا صحة، رغم أنه على مساحة خمسة أفدنة ولا يوجد به أطباء متخصصون، وتقتصر الخدمة على التطعيمات وشهادات الصحة، مما يدفع أهل القرية إلى التوجه إلى نجع حمادى أو دشنا بمرضاهم، وهو الأمر الذي يكلفهم فوق طاقتهم.

2ـ مكتب البريد الذي يعانى من تزاحم شديد من الشيوخ أصحاب المعاشات، نتيجة العجز فى عدد موظفيه.

3ـ تخلو القرية، رغم كثافتها السكانية، من ماكينة صرف ٱلى، مما يدفع المواطنين إلى الذهاب إلى مركز دشنا أو قرية فاو قبلى لسحب رواتبهم.

4ـ مشروع الصرف الصحى الذى تم فيه إهدار المال العام منذ 15 سنة تقريبا، حيث تم إلقاء مواسير الصرف فى الشوارع دون ربطها ببعضها.

5ـ تفتقد القرية إلى وجود رصف لشوارعها الرئيسة والفرعية بعد أن تم تكسيرها بسبب طول المدة، حيث إن الشارعين الرئيسين تم رصفهما منذ عشرين سنة تقريبا.

ويناشد المواطنون اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حل مشكلات هذه القرية التى عانت ويلات الإهمال لعقود بعد أن تجاهلها المسئولون السابقون، رغم أنها تحوى حوالى 50 ألف نسمة.

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