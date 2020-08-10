«الإسكان» تكشف سعر كراسة شروط وحدات متوسطى الدخل

تحدثت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حول وقت فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل، والمقرر أن يبدأ يوم 23 أغسطس الجاري، ولمدة شهر.وقالت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الصندوق طرح اليوم أربعة أماكن لوحدات سكنية لمتوسطي الدخل في "الغردقة ومدينة بدر والبحر الأحمر وبور فؤاد ودمياط"، بمساحات من 100 إلى 120 متر بمقدم 150 ألف جنيه للوحدة.وأوضحت، أن التسقيط يجب أن يكون نسبته 40% من إجمالي دخل الفرد، مشرة إلى أن دخل متوسط الدخل الذي يقدم في هذه الوحدات يجب ألا يقل عن 8 آلاف جنيه.وتابعت: "كراسات الشروط على هذه الوحدات ستكون متوفرة في جميع مكاتب البريد المميكنة من يوم 16 أغسطس الجاري، بسعر 300 جنيه للكراسة الواحدة"، موضحة أن حجز الكراسات سيكون إلكترونيًا على الموقع بعد أسبوع من توزيع الكراسات.