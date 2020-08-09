استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة رغم القصف الإسرائيلي

تجدد إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف رغم القصف الإسرائيلي ضد مواقع حركات المقاومة الفلسطينية، حسبما نشر موقع "حدشوت إسرائيل" العبري.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أن طائراته نفذت غارات ضد نقطة رصد تابعة لحركة حماس الفلسطينية في شمال قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات.ونقل الاحتلال رسالة إلى حماس عبر الوسطاء بأن استمرار إطلاق البالونات الحرقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع لن يمر دون رد، وفي حال لم تتوقف سيوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من دائرة أهدافه داخل القطاع.وأوضح الاحتلال الإسرائيلي، في رسالته، أنه لن يمانع في العودة إلى سياسة الاغتيالات إذا تطلب الأمر.