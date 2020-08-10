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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تساؤلات عن رحلة جوية سرية تتجه من إسرائيل لقطر للمرة الثانية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:09 ص
طائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية
سارة الشلقاني
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أجرت طائرة إسرائيلية طراز "N467AM" رحلة، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية "الدوحة".

وكشف إيتاي بلومنتال الصحفي بجريدة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليلة، أن طائرة إسرائيلية أقلعت من مطار "بن جوريون"، واتجهت إلى الدوحة، في رحلة غير معلنة الهدف بشكل رسمي حتى الآن، مؤكدًا: "يبدو أن المنحة القطرية ما زالت في أجندة إسرائيل".

وقال بلومنتال، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن الطائرة أقلعت من إسرائيل واتجهت إلى الأردن لمدة 10 دقائق، وبعدها توجهت إلى مطار الدوحة، موضحًا: "السبب يعلمه الجميع.. لا يمكن الحصول على تصريح طيران من إسرائيل إلى الإمارة الخليجية، فتتوقف في الأردن، لتحصل على صفة وصولها لقطر كـ(رحلة أردنية)".

وتعد تلك الرحلة السرية هي الثانية، خلال 47 يومًا، التي تجرى من المطار الرئيسي لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى الدوحة، في الآونة الأخيرة.

وكانت الرحلة الأولى في 23 يونيو الماضي، حيث جرت الرحلة الجوية السرية لنقل المنحة القطرية إلى القطاع المحاصر.

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