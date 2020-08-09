رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«ناصر مرّ من هنا».. الحياة تعود إلى شارع الحرير بحلوان (فيديو)

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:14 م
شارع الحرير بحلوان
شارع الحرير بحلوان
حسن الهتهوتي
طباعة
من هُنا مرّ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ومن الشارع ذاته بدأت الصناعية من حُلوان في ذلك الحين.. مصانع الأسمنت والمنسوجات والحديد؛ جعلت من شارع الحرير بالمدينة الجنوبية واحدًا من أهم مناطقها، غير أنه عانى الإهمال طيلة سنوات كانت عِجافًا، غابت عنه الأنظار وصُمت الآذان عن نداءات قاطنيه بأن يعود مُجددًا، غير أن خطة الدولة لتطوير العشوائيات أعادت الحياة للشارع العريق.

في نهايات العام الماضي، بدأت الدولة العمل من أجل تطوير الشارع في خطة شملت شارع الأسمنت بعرب راشد ومناطق كفر العلو وعزبة الوالدة ومنشية جمال عبدالناصر، ضمن سياسة الدولة للنهوض بالمناطق العشوائية وتطويرها.. نحو 30 مليون جُنيه جرى تخصيصها (حسبما علم الدستور) من أجل إعادة رصف الشارع كاملًا وتشجيره بأنواع مُزهرة من الشجيرات.

المهندس عبدالعزيز داود أحد قاطني المنطقة، شهد زيارات تاريخة للرئيس جمال عبدالناصر الذي أتى للمكان لافتتاح المصانع، ومن بعده كان الرئيس السادات في حلوان، يتحدث داوود مُعربًا عن سعادته عما جرى من تطويرات للشارع، مضيفًا أنه كان من بين الشوارع المهملة في حلوان، غير أن التطوير الذي شهده كان على أكمل وجه ليأخذ مظهرًا حضاريًا يليق ببوابة دخول المنطقة الصناعية بحلوان.

«مصانع أسمنت حلوان، القومية للأسمنت، الحديد والصلب، والغزل والنسيج.. يضمهم هذا الشارع الذي كنا نقرأ في التاريخ عن قلعة الصناعات الثقيلة» يقولها الرجل، مًقدمًا الشكر للدولة المصرية على جهودها في الفترة الماضية من أجل خلق حياة أفضل للمصريين.

لكن مشكلة صغيرة باتت تعوق الشارع، بحسب كلامه، تتمثل في ضيق مساحته بعد التطوير، إضافة إلى تكدس السيارات التي كونت موقفًا عشوائيًا في بدايته عند التقاؤه بشارع كورنيش النيل.

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف كواليس «خارطة طريق السيسي» لإنقاذ لبنان

حار وأمطار على الساحل.. تفاصيل طقس غدٍ الإثنين

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

ارتفاع جديد.. الصحة: 17 وفاة و178 إصابة جديدة بكورونا

«الصحة»: حصيلة كورونا في العيد ستظهر بعد أسبوع

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

نجم الساعة

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

منوعات

الاتحاد الأوروبى يسمح باستثناءات جديدة فى دورى أبطال أوروبا

عامل منجم تنزاني يصبح مليونيرًا بعد عثوره على حجر ثمين نادر

تعرف على موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا

«الأمريكي للسيطرة على الأمراض» يحذر من الكمامات ذات الصمام

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«المرأة المصرية والأفريقية» تعقد اجتماعًا للجان «الإعلام والثقافة وذوى القدرات»

حوار مع وزير التعليم بالأعلى للثقافة.. غدًا

أضرار كبيرة في فيلا ليندا سرسق جراء انفجار بيروت (صور)

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة