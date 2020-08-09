«ناصر مرّ من هنا».. الحياة تعود إلى شارع الحرير بحلوان (فيديو)

من هُنا مرّ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ومن الشارع ذاته بدأت الصناعية من حُلوان في ذلك الحين.. مصانع الأسمنت والمنسوجات والحديد؛ جعلت من شارع الحرير بالمدينة الجنوبية واحدًا من أهم مناطقها، غير أنه عانى الإهمال طيلة سنوات كانت عِجافًا، غابت عنه الأنظار وصُمت الآذان عن نداءات قاطنيه بأن يعود مُجددًا، غير أن خطة الدولة لتطوير العشوائيات أعادت الحياة للشارع العريق.في نهايات العام الماضي، بدأت الدولة العمل من أجل تطوير الشارع في خطة شملت شارع الأسمنت بعرب راشد ومناطق كفر العلو وعزبة الوالدة ومنشية جمال عبدالناصر، ضمن سياسة الدولة للنهوض بالمناطق العشوائية وتطويرها.. نحو 30 مليون جُنيه جرى تخصيصها (حسبما علم الدستور) من أجل إعادة رصف الشارع كاملًا وتشجيره بأنواع مُزهرة من الشجيرات.المهندس عبدالعزيز داود أحد قاطني المنطقة، شهد زيارات تاريخة للرئيس جمال عبدالناصر الذي أتى للمكان لافتتاح المصانع، ومن بعده كان الرئيس السادات في حلوان، يتحدث داوود مُعربًا عن سعادته عما جرى من تطويرات للشارع، مضيفًا أنه كان من بين الشوارع المهملة في حلوان، غير أن التطوير الذي شهده كان على أكمل وجه ليأخذ مظهرًا حضاريًا يليق ببوابة دخول المنطقة الصناعية بحلوان.«مصانع أسمنت حلوان، القومية للأسمنت، الحديد والصلب، والغزل والنسيج.. يضمهم هذا الشارع الذي كنا نقرأ في التاريخ عن قلعة الصناعات الثقيلة» يقولها الرجل، مًقدمًا الشكر للدولة المصرية على جهودها في الفترة الماضية من أجل خلق حياة أفضل للمصريين.لكن مشكلة صغيرة باتت تعوق الشارع، بحسب كلامه، تتمثل في ضيق مساحته بعد التطوير، إضافة إلى تكدس السيارات التي كونت موقفًا عشوائيًا في بدايته عند التقاؤه بشارع كورنيش النيل.