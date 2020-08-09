الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

أطاح أبي أحمد علي، رئيس الوزراء الإثيوبي، بوزير الدفاع ومسئولين آخرين من حزب الازدهار الحاكم بحجة التقصير في واجباتهم.وعلق حزب الازدهار، اليوم، في ختام اجتماع له عضوية وزير الدفاع، لما مجرسا، باللجنة المركزية للحزب، وعضوين تنفيذيين آخرين، وهما طيبة حسن، والدكتور ميلقسا مدغا، وفق بيان عن الحزب نقله التليفزيون الرسمي.وأعلن الحزب أن القرار جاء بعد تقييم أداء الأعضاء التنفيذيين للحزب خلال الفترة الماضية، قائلا: "لم يقوموا بمسئولياتهم على الوجه المطلوب".وعقد الحزب مكتب إقليم أوروميا، اجتماعا تقييميا لأداء الحزب، بحضور أبي أحمد، رئيس الوزراء، وأصدر عددا من القرارات والتوصيات من بينها القرارات السابقة.يذكر أن وزير الدفاع الإثيوبي، لما مجرسا، تولى حقيبة الدفاع، في أبريل 2019، خلفا لعائشة محمد، وهو من أقوى الشخصيات المؤثرة في إقليم أوروميا.