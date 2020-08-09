ضبط 110 شيكارة سماد زراعى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بطامية

ضبطت مديرية تموين الفيوم، اليوم، سيارة نصف نقل على متنها 110 شيكارة سماد زراعي مدعم (وزن الواحدة 50 كيلو - بإجمالي 5500 كيلو أسمدة) خاصة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج البطاقات قبل بيعها في السوق السوداء بطامية.وتحرر المحضر رقم 2577 جنح أمن دولة طوارئ طامية لسنة 2020 وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.