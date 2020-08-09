باسم ياخور ينعى الفنان طوني موسى: «قديش ودعنا أحباب»

نعى الفنان السوري باسم ياخور، مواطنه الفنان الكبير طوني موسى، والذي رحل عن عالمنا قبل قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال باسم ياخور، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "طوني موسى وداعا.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. يالطيف قديش ودعنا أحباب وأصدقاء بهالسنة يارب دخيلك اتلطف فينا جميعا وبكل أهلنا واخوتنا في سوريا وفي كل مكان".الفنان الراحل من مواليد دمشق، بدأ مشواره الفني العام 1974 من خلال المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ثم أصبح عضوًا بنقابة الفنانين السوريين في سبتمبر 1985.