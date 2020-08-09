محمد الباز: «من أجل مصر» قائمة أصوات متعددة ومتنوعة ومعارضة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن «من أجل مصر» التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ هي قائمة أصوات متعددة، وليست «صوتا واحدا».وأضاف محمد الباز، في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أن القائمة تضم أصواتا متعددة ومتنوعة ومعارضة، موضحا أن الأصوات المعارضة قبلت أن تدخل في هذه القائمة لأن هناك توجها لدى المعارضة بأن يكون الإصلاح من الداخل.وتابع أن مجلس الشورى لا يوجد به مجال للمعارضة لتوقيف قانون معين، ولكنه بيت للتفكير والنقاش حول القوانين والاتفاقيات والجميع يدلي بصوته من أجل مصر.