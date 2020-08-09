الجيش الصومالي يقتل 8 مسلحين بعد تفجير انتحاري مميت

أعلنت القوات المسلحة الصومالية، أنها قتلت ثمانية على الأقل من أفراد جماعة الشباب المسلحة الإرهابية، بعد أن نفذت هجوما انتحاريا على نقطة تفتيش.وجاءت تلك العملية كضربة انتقامية بسبب تفجير انتحاري على نقطة تفتيش عسكرية في مقديشو أمس السبت مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بما في ذلك عدد من الجنود.وأعلنت جماعة الشباب مسئوليتها عن الهجوم، قائلة إن عددا من أفراد القوات الخاصة قتلوا.