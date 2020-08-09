مدرسة تجبر الطالبات على ارتداء الحجاب.. وولي أمر: «مش هيحصل»

قال الدكتور شوكت المصري عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المدرسة الإعدادية التي تدرس فيها ابنته تجبر كل الطالبات على ارتداء الحجاب.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، أن زميلات ابنته يجلسن معها في المنزل، وتحدثوا معها عن ضرورة شراء الحجاب لأن مدير المدرسة يمنعهن من الدخول دونه.وتابع: «لما سمعت الكلام من البنات، قلتلهم الكلام ده مش هيحصل وروحوا براحتكم، اللي عاوزه تلبس حجاب براحتها واللي مش عاوزه برضو براحتها».وواصل: «الموضوع مش خاص ببنتي، المشكلة إننا محتاجين نقول معندناش داعش في المدارس، ومينفعش الطالبة تتهان عشان مش محجبة.. وكتبت بوست على صفحتي عن الواقعة، لكن فوجئت بأحد المدرسين يقول العرف والدين قبل التربية التعليم».ووجه عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رسالة لوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، قال فيها: «أرجو نزول لجان للمراقبة والمتابعة على المدارس، وتكون على وعي بالموضوع ده».