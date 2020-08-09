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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الإحصاء: 21.5% زيادة فى أعداد السائحين الأمريكيين بمصر خلال عام

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:38 م
السائحين الأمريكيين
السائحين الأمريكيين بمصر
أميرة ممدوح
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد حركة السياحة والتبادل التجارى والاستثمارات خلال العام الماضى، حيث شهد حجم السياحة الوافدة من الولايات المتحدة الأمريكية لمصر نموًا ملحوظًا بنسبة 21.5% خلال عام، بعد أن ارتفع إجمالى عدد السائحين القادمين من أمريكا لـ349.6 ألف سائح بنهاية عام 2019، مقابل 287.8 ألف سائح خلال العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن عدد الليالى السياحية التى قضاها الأمريكيون فى مصر سجل ارتفاعًا إلى حدود 5.1 مليون ليلة سياحية خلال عام 2019، مقابل 4.6 مليون ليلة سياحية خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 11.1%.

وعلى صعيد التبادل التجارى، لفت تقرير الإحصاء إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 7.2 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 7.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه، تأثر بارتفاع الصادرات المصرية إليها من 1.7 مليار دولار لـ2.1 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات إلى حدود 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأوضح تقرير الإحصاء أن أهم الصادرات المصرية لأمريكا هى الملابس ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 1.09 مليار دولار، تمثل 49.8% من إجمالي الصادرات إليها، يليها الوقود والمنتجات البترولية والتى تمثل 22.6% بقيمة 495.8 مليون دولار، ثم منتجات حيوانية ونباتية ومشروبات وتبغ بقيمة 143.6 مليون دولار.

وفى المقابل، تمثلت أهم واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية فى منتجات حيوانية ونباتية ومشروبات وتبغ بقيمة 2 مليار دولار تمثل 39.8% من جملة الواردات، تليها المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 958.9 مليون دولار بنسبة 18.6%، ثم الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 729 مليون دولار بنسبة 14.2%.

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