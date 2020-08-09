وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أغرب شكوى وصلت إليه من ولية أمر طالبة في الثانوية العامة، للتظلم بشأن درجات ابنتها.وأوضح شوقي، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار، أن ولية أمر أرسلت له شكوى ممثلة في عريضة طويلة تدعي فيها عليه، وتطلب مراجعة درجات ابنتها، ليكتشف في النهاية أن ابنتها حصلت على 99.9% بمجموع 409 من 410.وتابع شوقي أن الدكتور الراحل أحمد زويل، وطه حسين، وغيرهما من العلماء والأدباء، لم يحصلوا على هذه الدرجة، لافتا إلى أن أكثر من 50% من طلاب علمي علوم في الثانوية العامة حاصلين على تقديرات أكثر من 90%، ولكنها في النهاية لا تعبر عن مهارة حقيقية.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.