«ما يحدث إبادة شعب».. نجوم الفن ينتفضون من أجل لبنان

نوال الزغبي



مادلين طبر



هيفاء وهبي



تواصل العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجها بعد حادث تفجير المرفأ، والذى راح ضحيته، حتى الآن، مئات القتلى وآلاف المصابين.وعبّر عدد كبير من نجوم لبنان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن غضبهم واعتراضهم على الأوضاع السياسية في البلاد في الوقت الراهن.وكتبت المغنية اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "الظلم اللي عم بيصير بلبنان، بيتسمى إبادة شعب".كما نشرت "الزغبي" صورة لطفلة تمسك بعلم لبنان، وعلقت عليها وقالت: "يا عالم أرضي محروقة، ردولنا السلام، واعطونا الطفولة".وانهارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر باكية على الهواء بسبب الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها بيروت قائلة: "سامحوني.. الانفجار الأخير دمر نصف بيروت".وقالت "طبر"، خلال تقديمها برنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "تن": "إن وسائل الإعلام العالمية اعتبرت انفجار بيروت أشبه بكارثة هيروشيما، وهناك أكثر من 300 ألف مواطن أصبحوا فى الشارع".ونشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لطفلة وهي توقع رسالة على مائة جنيه لأهل لبنان، معلقة عليها قائلة: "طفلة مصرية تبرعت بـ١٠٠ جنيه كانت ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم".وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت موجة من الاحتجاجات بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان وراح ضحيتها العشرات، إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.وفي وقت سابق، قال محافظ بيروت، في مقابلة مع تليفزيون "الحدث"، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن الانفجار قد تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، موضحًا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.