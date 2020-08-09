وزيرة الهجرة: يمكن للمصريين بالخارج التصويت ببطاقة شخصية منتهية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يمكن للمواطنين بالخارج استخدام البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية للمشاركة في التصويت بانتخابات الشيوخ.وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، أن الدولة لم تغلق الباب أمام المصريين بالخارج ومشاركتهم بالعملية الانتخابية.ولفتت إلى أن الدولة أقرت آلية جديدة لمشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية من خلال التصويت من خلال البريد.وأوضحت أن التصويت بالبريد بمثابة تجربة جديدة تستحق الإشادة، وهناك مساعٍ لتطبيقها في انتخابات النواب المقبلة.