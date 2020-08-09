«عبدالغفار» يطالب بوقف غرامات البقالين بسبب الكمامات

قال حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة غرفة كفر الشيخ التجارية، إنه بصدد إعداد مذكرة لرفعها للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لإلغاء الغرامات المالية على البقاليين الذين قاموا بالضرب الخطأ لصرف الكمامات على البطاقات على غير الواقع واحتساب الغرامة بواقع ٢٠جنيها للكمامة الواحدة بدلا من ٨ جنيهات ونصف.وأرجع «عبد الغفار» في تصريح لـ«الدستور» الأسباب الحقيقية وراء إعداد هذه المذكرة للدفاع عن التجار التموينيين الذين لم يعلموا بتغيير سيستم منظومة التموين الجديدة واستبدال كود رقم واحد الخاص بصرف السكر التمويني بصرف الكمامات وكود رقم ٢ مختص بصرف السكر، لافتا إلى أن بعض التجار قاموا بضرب مبيعات الكمامات بقيمة ١٠آلاف جنيه و٢٠ ألف جنيه دون علم، وعلى الفور تدخلت بوقف توقيع الغرامات موقتا مع مديرية تموين كفر الشيخ لحين البت من الوزارة بحل هذه الإشكالية.