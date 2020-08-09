63 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت الحكومة السورية، الأحد، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 1188 حالة، وأضافت: "تم تسجيل حالتي وفاة، ما يرفع عدد المتوفين إلى 52 حالة".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.