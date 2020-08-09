63 إصابة جديدة بكورونا في سوريا
الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:26 م
وكالاتطباعة
أعلنت الحكومة السورية، الأحد، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 1188 حالة، وأضافت: "تم تسجيل حالتي وفاة، ما يرفع عدد المتوفين إلى 52 حالة".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 1188 حالة، وأضافت: "تم تسجيل حالتي وفاة، ما يرفع عدد المتوفين إلى 52 حالة".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.