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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: إعادة الحجر المنزلي لأي ولاية يتدهور فيها الوضع الصحي نتيجة كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:13 م
تبون
تبون
وكالات
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قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد بإعادة الحجر المنزلي فورًا لأي ولاية يتدهور فيها الوضع الصحي فيما يخص العدوى بفيروس كورونا.

وأمر الرئيس تبون -خلال رئاسته اليوم الأحد لاجتماع مجلس الوزراء- بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي، لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا؛ ليصبح من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

وكلف الرئيس تبون الحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والنقص المفاجئ للسيولة المالية بمراكز البريد مع إعلام الرأي العام بنتائجها بالحجة الدامغة والعمل على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم.

كما أعلن تبون أنه تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة، وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة أيت لعزيز بنفس الولاية.

من جهة أخرى، أمر الرئيس الجزائري بإجراء إصلاحات عميقة وهيكلية في قطاع الجامعات، مشددا على إصلاح منظومة الخدمات الجامعية، وأمر بتحسين الخدمات الجامعية من إيواء ونقل وبمراجعة نظام النقل الجامعي، قائلًا إنه يجب مراجعة نظام النقل لتفادي الاحتكار وتشجيع المنافسة، وأمر الرئيس تبون بفتح الماجستير والدكتوراه أمام كل الطلبة.

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