«نحن على الهواء».. أردوغان يتعرض لموقف محرج

تعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لموقف محرج على الهواء، أثناء حديثه مع رؤساء فروع حزبه عبر الفيديو كونفرانس.ويظهر الفيديو، الذي بثته قناة الغد، تعرض أردوغان لموقف محرج للغاية، عندما مرر المسئول عن الشاشة بعض الجمل بسرعة، قبل أن ينهي أردوغان قراءتها، ونسي الأخير أنه على الهواء، وطالب الملقن إرجاع النص.والطريف في الأمر أن أنصار الرئيس التركي، رجب أردوغان، يزعمون أنه أفضل من يستطيع إلقاء خطب والتحدث بطلاقة.