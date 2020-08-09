ارتفاع عدد النواب المستقيلين من البرلمان اللبناني إلى 9 أعضاء

ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني، الذين أعلنوا عن التقدم باستقالتهم من البرلمان، إلى 9 نواب يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرين مستقلين، على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية.وأعلن، اليوم الأحد، النواب هنري حلو، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي)، ونعمة إفرام (مستقل)، وميشال معوض، رئيس حركة الاستقلال، وعضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر)، وديما جمالي، عضوة الكتلة النيابية لتيار المستقبل- الاستقالة من البرلمان.وسبق وأعلن في غضون اليومين الماضيين نواب حزب الكتائب اللبنانية، سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، استقالتهم من المجلس النيابي، وكذلك النائبة المستقلة بولا يعقوبيان.وكان النائب المخضرم مروان حمادة، عضو الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي، أول من أعلن استقالته من البرلمان عقب وقوع الانفجار المدمر الذي طال العاصمة بيروت.