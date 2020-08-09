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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز يكشف كواليس «خارطة طريق السيسي» لإنقاذ لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:40 م
محمد الباز
محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان تشمل على 3 محاور رئيسية خلال كلمته في مؤتمر باريس اليوم، وتمثلت في الحفاظ على الدولة، وإجراء إصلاحات اقتصادية والبعد عن الصراعات الإقليمية.

وأضاف «الباز» خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن مؤتمر دعم لبنان الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكورن جاء بهدف إنساني، لكنه مثل للعرب جميعا وجع كبير وبؤس، بسبب أن وصل بنا الحال أن نعقد مؤتمرا في دولة أجنبية لإنقاذ دولة عربية بعد خرابها نتيجة الانفجار.

وأوضح أن المساعدات التي ستوجه إلى لبنان ستكون على أربعة مستويات، أبرزها تقديم أدوية طبية وأطقم طبية إلى بيروت، خاصة بعدما شرّد الانفجار 300 ألف بخلاف الجرحي والمصابين، والمستوى الثاني توجيه مواد غذائية إلى سكان بيروت، والثالث ترميم المنازل والمحلات، والرابع دعم المدارس.

وتابع: «طبقا للمصادر الرئاسية من الإليزيه قالوا نحن لن نمنح لبنان شيكا على بياض، بمعنى أن المساعدات لابد أن تصل إلى اللبنانيين ومن يستحق هذه المساعدات، لأن هناك تخوف لدى فرنسا والدول التي تحدثت في المؤتمر من سرقة تلك المساعدات وتوجيهها إلى غير مستحقيها».

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