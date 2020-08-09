موريتانيا: 8 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 6518

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 6518 شخصا.وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الأحد، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبعد إجراء 154 فحصا، تم تسجيل 8 إصابات بالفيروس، وتم شفاء 53 شخصا ليصل إجمالي المتعافين إلى 5580، وإجمالي الوفيات إلى 157 شخصا، في حين يواصل 781 مصابا علاجهم بالمستشفيات.