عصام عبدالحميد: «الغسالة» تجربة مختلفة.. و«بلالين» يضم كوكبة من النجوم

في البداية كيف رأيت تجربة فيلم "الغسالة" ؟



هل تخوفت من أول تجربة إخراجية لك من خلال "الغسالة" ؟



وماذا عن كواليس العمل ؟



حدثنا عن أصعب مشهد قمت بتصويره ؟



وماذا عن تجربة فيلمك الجديد "بلالين" ؟



وماذا عن قصة العمل؟



ومتى تنطلق في تصويره؟



وماذا عن تمنياتك خلال الفترة المقبلة؟



حقق المخرج عصام عبد الحميد نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد "الغسالة"، والذي يعرض هذه الفترة بدور العرض السينمائي، حيث حقق إيرادات تعدت الثماني ملايين جنيهًا، وهو ما جعله يترشح لإخراج عمل جديد يحمل اسم "بلالين".. وكان لنا معه الحوار التالي:سعيد للغاية بالتجربة والإيرادات التي وصل إليها العمل على الرغم من عدم فتح السينمات بشكل كامل، وأتمنى أن يتواصل نجاح الفيلم خلال الفترة المقبلة.الفيلم يعتبر أول أعمالي في السينما، وتحمست كثيرًا لتقديمه، فقد عملت لـ12 عام في هذا المجال وقد جمعت بعض الخبرات التي ساعدتني على تقديمه بشكل أعتبره جيد، ولعل مساعدة كل من شارك في الفيلم على تقديمه بشكل جيد، سهل كثيرًا فكرة تصوير العمل بالنسبالي، فالفنان أحمد حاتم صديقي في الاساس كان دايم الدعم لي وكذلك باقي الفنانين.العمل نال فترة تحضير وصلت إلى 6 شهور، وقمنا بتصويره في فبراير الماضي إلى شهر مايو، وقد تأجل أكثر من مرة بسبب توقفات فيروس كورونا، والعدد الفعلي لتصويره كان 3 اسابيع تصوير فقط.الفيلم أحتوى على العديد من المشاهد الصعبة التي من ضمنها مشاهد التحول الزمني، فنحن نتجه لزمن مختلف لا نعرف عنه شى لذا كانت الرؤية الخاصة بنا هي أساس أختيار شكل الديكورات والأحداث، كما أن مشاهد الأكشن والمطارادت كانت صعبة هي الأخرى.سعيد بالتجربة وأعتبرها تحديد جديد لما فيه من كم كبير من النجوم المشاركين في العمل، وأعمل هذه الفترة على عقد عدة جلسات مع أبطال العمل بإعتبار أن الفيلم بطولة جماعية، حيث يضم كوكبة من النجوم ومن ضمنهم كلًا من باسم سمرة وكندة علوش وسوسن بدر ومحمد سلام وأحمد كمال وعلا رشدي بالاضافة إلى وجود نجمة عربية شهيرة جاري التعاقد معاها وعدد أخر من ضيوف الشرف.العمل يدور في إطار كوميدي إجتماعي، حول العلاقات بين الاسر والاصدقا خلال فترة الكورونا، حول 4 شخصيات رئيسية، وهو من كتابة عادل صليب.نقوم بالتحضير أنا وفريق العمل وخاصة المؤلف عادل صليب الذي يجمعني هذا العمل به للمرة الثانية بعد فيلم الغسالة، حيث نضع التفاصيل الأخيرة من أماكن التصوير التي قد تكون بها مشاهد خارج القاهرة بإحدى الأماكن السياحية، وكذلك اختيار أبطاله، لننطلق في تصويره منتصف سبتمبر المقبل.أتمنى أن أستكمل رحلة نجاح فيلم "الغسالة" بأعمال أخرى جديدة بأشكال درامي مختلفة وجديدة على السينما المصرية، وهذا ما أحاول فعله خلال الفترة المقبلة.