رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عصام عبدالحميد: «الغسالة» تجربة مختلفة.. و«بلالين» يضم كوكبة من النجوم

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:22 ص
عصام عبد الحميد
عصام عبد الحميد
محمد مجدي
طباعة
حقق المخرج عصام عبد الحميد نجاحًا كبيرًا بفيلمه الجديد "الغسالة"، والذي يعرض هذه الفترة بدور العرض السينمائي، حيث حقق إيرادات تعدت الثماني ملايين جنيهًا، وهو ما جعله يترشح لإخراج عمل جديد يحمل اسم "بلالين".. وكان لنا معه الحوار التالي:

في البداية كيف رأيت تجربة فيلم "الغسالة" ؟
سعيد للغاية بالتجربة والإيرادات التي وصل إليها العمل على الرغم من عدم فتح السينمات بشكل كامل، وأتمنى أن يتواصل نجاح الفيلم خلال الفترة المقبلة.

هل تخوفت من أول تجربة إخراجية لك من خلال "الغسالة" ؟
الفيلم يعتبر أول أعمالي في السينما، وتحمست كثيرًا لتقديمه، فقد عملت لـ12 عام في هذا المجال وقد جمعت بعض الخبرات التي ساعدتني على تقديمه بشكل أعتبره جيد، ولعل مساعدة كل من شارك في الفيلم على تقديمه بشكل جيد، سهل كثيرًا فكرة تصوير العمل بالنسبالي، فالفنان أحمد حاتم صديقي في الاساس كان دايم الدعم لي وكذلك باقي الفنانين.

وماذا عن كواليس العمل ؟
العمل نال فترة تحضير وصلت إلى 6 شهور، وقمنا بتصويره في فبراير الماضي إلى شهر مايو، وقد تأجل أكثر من مرة بسبب توقفات فيروس كورونا، والعدد الفعلي لتصويره كان 3 اسابيع تصوير فقط.

حدثنا عن أصعب مشهد قمت بتصويره ؟
الفيلم أحتوى على العديد من المشاهد الصعبة التي من ضمنها مشاهد التحول الزمني، فنحن نتجه لزمن مختلف لا نعرف عنه شى لذا كانت الرؤية الخاصة بنا هي أساس أختيار شكل الديكورات والأحداث، كما أن مشاهد الأكشن والمطارادت كانت صعبة هي الأخرى.

وماذا عن تجربة فيلمك الجديد "بلالين" ؟
سعيد بالتجربة وأعتبرها تحديد جديد لما فيه من كم كبير من النجوم المشاركين في العمل، وأعمل هذه الفترة على عقد عدة جلسات مع أبطال العمل بإعتبار أن الفيلم بطولة جماعية، حيث يضم كوكبة من النجوم ومن ضمنهم كلًا من باسم سمرة وكندة علوش وسوسن بدر ومحمد سلام وأحمد كمال وعلا رشدي بالاضافة إلى وجود نجمة عربية شهيرة جاري التعاقد معاها وعدد أخر من ضيوف الشرف.

وماذا عن قصة العمل؟
العمل يدور في إطار كوميدي إجتماعي، حول العلاقات بين الاسر والاصدقا خلال فترة الكورونا، حول 4 شخصيات رئيسية، وهو من كتابة عادل صليب.

ومتى تنطلق في تصويره؟
نقوم بالتحضير أنا وفريق العمل وخاصة المؤلف عادل صليب الذي يجمعني هذا العمل به للمرة الثانية بعد فيلم الغسالة، حيث نضع التفاصيل الأخيرة من أماكن التصوير التي قد تكون بها مشاهد خارج القاهرة بإحدى الأماكن السياحية، وكذلك اختيار أبطاله، لننطلق في تصويره منتصف سبتمبر المقبل.

وماذا عن تمنياتك خلال الفترة المقبلة؟
أتمنى أن أستكمل رحلة نجاح فيلم "الغسالة" بأعمال أخرى جديدة بأشكال درامي مختلفة وجديدة على السينما المصرية، وهذا ما أحاول فعله خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

تفاصيل وفاة الإعلامية رانيا أبوزيد المذيعة فى ماسبيرو

مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا مجددا جرس إنذار

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

منوعات

لاعبة التنس جوف تدعم الاحتجاجات ضد الظلم العرقى

الاتحاد الأوروبى يسمح باستثناءات جديدة فى دورى أبطال أوروبا

عامل منجم تنزاني يصبح مليونيرًا بعد عثوره على حجر ثمين نادر

تعرف على موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«المرأة المصرية والأفريقية» تعقد اجتماعًا للجان «الإعلام والثقافة وذوى القدرات»

حوار مع وزير التعليم بالأعلى للثقافة.. غدًا

أضرار كبيرة في فيلا ليندا سرسق جراء انفجار بيروت (صور)

«المشهد» ديوان لـ محمد فضالي يضم 23 قصيدة