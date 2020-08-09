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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التنمية الصناعية»: السيسي وضع مصلحة مصر واقتصادها على رأس أولوياته

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:13 م
السيسي
السيسي
رباب الأهواني
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قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن القيادة السياسية في مصر مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديها إيمان كبير بأهمية الإصلاح الاقتصادي وتطبيقه، بغض النظر عن التخوف من تأثير ذلك على الشعبية بين المواطنين.

وأشار «فهمي» خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار» الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي وضع أمامه مصلحة مصر والنظام الاقتصادي ومستقبل البلاد على رأس أولوياته، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تصحيح مسار الإنفاق الحكومي.

وحول دور القطاع الخاص في النظام الاقتصادي المصري، قال فهمي إن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في دعم وتنمية الاقتصاد، وتشجيع المواطن على شراء المنتج المحلي على حساب المستورد، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بالتحديد ساهم بشكل كبير في إحداث طفرة اقتصادية، وكان أحد عوامل تقدم وتحسن الاقتصاد المصري.

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