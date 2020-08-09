الرئيس البرازيلي يعلن إرسال معونات غذائية ودوائية إلى لبنان

أعلن الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، اليوم الأحد، أن بلاده سترسل طائرة محملة بالأدوية والمستلزمات والإمدادات الأساسية إلى لبنان في الأيام القليلة القادمة، وأنها تجهز الآن شحنة تزن أربعة آلاف طن من الأرز في أعقاب الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضى.وأكد الرئيس بولسونارو خلال مؤتمر خاص في لبنان مع العديد من قادة العالم عقد عبر تقنية الفيديو اليوم، أن البرازيل تبحث أيضا مع السلطات اللبنانية إرسال فنيين؛ للمساعدة في عمليات البحث عن سبب الانفجار في مرفأ بيروت.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه يوجد في البرازيل حوالي 10 ملايين مواطن من ذوى الأصول اللبنانية.