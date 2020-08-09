إليسا: «فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتى»

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، التحية لكل اللبنانيين الذين دعموا بلادهم بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لكل اللبنانيين اللي عم يدعمو إعادة الحياة لبيروت ألف تحية.. كل واحد منا عم يتحمل مسئوليتو وبدعي كل زملائي الفنانين يوقفو حد هالشعب بأيا طريقة.. أنا فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتي".وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.