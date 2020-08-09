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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

294 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:11 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان حتى اليوم الأحد، إلى 6517 إصابة بعد تسجيل 294 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 76 حالة.

وقالت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" إنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 288 حالة من بين المقيمين، وست حالات بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6517 إصابة منذ 21 فبراير الماضي،بحسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 76 منذ 21 فيراير الماضي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 أغسطس الحالي.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) منذ بداية يوليو الماضي، حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يعمل المطار بنسبة 10 % من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

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