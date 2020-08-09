نشأت الديهي: أخشى على لبنان من الاستعمار العثماني

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن خشيته على مستقبل الدولة اللبنانية، وأن تقع من جديد ضحية ما سماه "الاستعمار العثماني" بقيادة تركيا.وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد: "هناك أمور تُدبّر للإيقاع بالدول العربية، ويعيد التاريخ الأسود نفسه، وتتحول الدول العربية إلى دويلات وفق آلية للتقسيم على المستوى الطائفي والديني، وتتحول الجيوش لميليشيات؛ وبالتالي سيكون مبررًا لعودة الاستعمار".وأضاف أنه لأول مرة منذ فترات طويلة نجد الشعب العربي كله يتألم لآلام لبنان، لافتًا إلى أن المواطن العربي يستشعر الخوف على بلده ومستقبله ويتألَم لتألُم المواطن اللبناني.